Doğa Rutkay'ın ikizleri 8 yaşında: Çok şükür

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2018 yılında Piraye ve Rutkay adını verdikleri ikiz çocuklarını kucaklarına almıştı.

Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ikizlerinin doğum gününü kutladı.

"NELER YAŞANDI"

Çocuklarıyla fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: "İnanın, nasıl yaptık, nasıl ettik, ne oldu, neler oldu, nasıl oldu, neler yaşandı, nelere meydan okundu bilmiyorum?

"ÇOK SEVİN ÇOK SEVİLİN"

Ama bir 8 yaşa da geldik çok şükür bin şükür! Allah'ım tüm evlatlarımızı korusun! Nice yaşanmaya değer yaşlarınıza evlatlarım, çok sevin, çok sevilin! Amin..."