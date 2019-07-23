Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Yunanlıları rahatsız ediyor.

Yunanistan'ın kışkırttığı AB, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı alsa da Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de göz açtırmıyor.

TÜRK GEMİSİ KORUNUYOR

Bakanlık, bölgede bulunan Türk gemisi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda havadan, su üstünden ve su altından refakat eden ve gemiyi koruyan unsurlar ele alındı.

Doğu Akdeniz'de sondaj nöbeti VİDEO

AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, su üstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadelerine yer verdi.