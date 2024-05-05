İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 29 Nisan'da bir şahsın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemelerde Sarıyer ilçesi Zekeriya yolu üzerinde aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün C.Ö.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
32 bin lira ceza
Yakalanan araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.
C.Ö.T.'nün sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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