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İstanbul Sarıyer'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi

İstanbul Sarıyer'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi İstanbul Sarıyer'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanarak ehliyeti 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.