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Doğum günü partisinde uyuşturucu kullanan genç öldü

İzmir'de, arkadaşlarıyla bir araya gelen 22 yaşındaki Yusuf Akyol, eğlence sırasında kullandığı uyuşturucu madde sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA | 22.12.2019 - 08:48..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, doğum günü partisi vermek için bir araya gelen kalabalık grup eve giderek eğlence düzenledi.

Düzenlenen partide kalabalık grup uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

GENÇLERDEN BİRİSİ FENALAŞTI

Eğlenceye katılan gençlerden  Yusuf Akyol, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Durumu gören arkadaşları ise polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Doğum günü partisinde uyuşturucu kullanan genç öldü


HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından fenalaşan genç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Yusuf Akyol'un, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcının incelemesinin ardından Akyol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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