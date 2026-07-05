Dominik Cumhuriyeti'nde bir plajda 2 kadın darbedildi

Görüntüler tüler ürpertti...

Dominik Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü tatil merkezi Saona Adası'nda kaydedilen görüntüler çok konuşuldu.

İKİ KADINI FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Plajdaki görüntülerde bir adamın onlarca kişinin gözü önünde iki kadını feci şekilde darbettiği görülüyor.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Saldırgana engel olamaya çalışan çevredekiler, adamı bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırıya uğrayan kadınların ise şaşkınlığı ve korku dolu anları dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Kısa sürede dijital platformlarda paylaşılarak yayılan görüntüler, büyük tepkiye neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu saldırının cezasız kalmaması için etkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiği yorumunda bulundu.