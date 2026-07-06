Donald Trump Ankara'da hangi otelde kalacak? Trump için kapatılan o otel...

2026 NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, geniş güvenlik önlemleri ve yaklaşık bin kişilik heyetiyle Türkiye için yola çıkıyor.

Trump'ın ziyaret programı kadar, konaklayacağı otel de kamuoyunun gündemine oturdu.

Güvenlik kriterleri, konumu ve üst düzey misafir ağırlama kapasitesiyle öne çıkan otelin hangisi olduğu merak edilirken, gözler Trump için hazırlanan konaklama noktasına çevrildi.

Peki; "Trump hangi otelde kalacak, Ankara'da hangi otelde konaklayacak?" İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kalacağı otel...

TRUMP HANGİ OTELDE KALACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelle ilgili iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Başkentte en çok konuşulan iddialardan biri, Trump'ın Marriott Oteli'nde konaklayacağı yönünde.

Otelin ön kısmında asfalt yenileme çalışmaları yapılırken, dış cephede kapsamlı temizlik gerçekleştiriliyor. Uzun fırçalarla otelin dış yüzeyi temizlenirken, binanın çevresinde de bakım ve düzenleme faaliyetleri dikkat çekiyor.

Şu ana kadar Türk veya ABD'li yetkililer tarafından Trump'ın kalacağı otele ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.