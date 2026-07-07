Donald Trump gözlerini Mehter takımı ve Türk Devletleri bayraklarından alamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderleri kapıda tek tek karşıladı.

LİDERLERE "CEDDİN DEDEN"Lİ KARŞILAMA

Karşılama protokolünün bulunduğu alanda Mehter takımı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı bünyesindeki 16 Türk Devleti'nin bayrakları ve yeniçeriler yer aldı.

Alana gelen Trump mehter takımının önünden geçerken, mehter takımı tarafından çalınan Ceddin Deden marşına eliyle beğendiğini ifade eden bir işaret yaptı.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ı kapıda Erdoğan çifti karşıladı ve Trump ile ayakta kısa bir sohbet gerçekleştirildi.

BAŞKAN TRUMP GÖZLERİNİ ALAMADI

Fotoğraf çekimi sırasında Başkan Trump, gözlerini mehter takımından ve tam karşısında dizili bulunan Türk Devletleri bayrakları ile Yeniçerilerden alamadı.

Merakına yenik düşen ABD Başkanı, bunların ne olduğunu anlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru yöneltti.

Bu anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan tercümanı Fatima Gülham Abushanab, mehter takımı ve Türk Devletleri bayrakları ile birlikte alanda bulunan Yeniçerilere ilişkin bilgiler verdi.

Özellikle Türk Devletleri bayrakları ve Yeniçeri birliğinin bulunduğu bölüme uzun uzun bakan Trump, aldığı bilgilendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte resepsiyonun yapılacağı bölüme geçti.

YENİÇERİLER 200 SENE SONRA RESMİ TÖRENDE

Osmanlı İmparatorluğu'nun 30'uncu Padişahı İkinci Mahmut tarafından 1826'da kaldırılan Yeniçeri Ocağı, o günden bu yana hiçbir resmi törende temsil edilmemişti.

Bugün Ankara'da düzenlenen törende yer alan Yeniçeri birliği temsili de olsa bir ilk olma özelliği taşıyarak 200 yıl sonra resmi bir tören alanında kendine yer bulmuş oldu.