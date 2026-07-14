Donald Trump, Hürmüz'ü ele geçiriyor: Petrol fiyatlarında büyük deprem

WTI ham petrol fiyatları varil başına 79 doların, Brent petrol ise 84 doların üzerine çıkarak haftalık kazancını yüzde 10'un üzerine taşıdı.

Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden yürürlüğe koyması ve boğazdan geçen diğer tüm kargoların da ödeme şartlarına tabi tutulacağını açıklamasıyla gerçekleşti.

ABLUKA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Abluka bugün itibariyle yürürlüğe girecek. Trump, kargolar için yüzde 20'lik bir geri ödeme talep ederek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama çabalarından faydalanan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerden tazminat alması gerektiğini söyledi.

SERT SÖYLEMLER SÜRÜYOR

Bu önlemler, Washington ve Tahran arasında yeniden alevlenen düşmanlıkların ardından geldi.

ABD, İran'ın denizcilik taşımacılığını aksatma yeteneğini sınırlamaya çalışırken, Tahran da bölgedeki ABD müttefiklerini hedef alarak karşılık verdi.

Ayrı olarak, Trump, merhum Senatör Lindsey Graham tarafından desteklenen ve Rus petrolü ve doğalgaz alıcılarını cezalandırma çabalarını yenileyecek bir Rusya yaptırım tasarısını destekleyeceğini söyledi.