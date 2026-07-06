Donald Trump: İtalya Başbakanı Meloni için uzaklaştırma kararı gerekiyor

İki lider arasında kriz sürüyor...

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullandı.

Giorgia Meloni ise buna aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını verdi.

"PUANLARINI YÜKSELTMEK İÇİN YENİDEN DOST OLMAK İSTİYOR"

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım." görüşünü paylaştı.

"BAŞKAN TRUMP, BU SÜREKLİ VE SEBEPSİZ SALDIRILAR ANLAMSIZDIR"

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını verdi.

DONALD TRUMP MELONİ'Yİ TEKRARDAN HEDEF ALDI

Son iki haftadır aralarında herhangi bir tartışma yaşanmazken Donald Trump, tekrardan İtalya Başbakanı Meloni'yi hedef aldı.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI GEREKİYOR"

Donald Trump, sosyal medya hesabından Meloni'nin kendisine baktığı bir fotoğrafı paylaşarak Meloni için uzaklaştırma kararı gerekiyor adlı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımın ardından İtalya Başbakanı'ndan henüz karşılık gelmedi.