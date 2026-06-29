Donald Trump: Komünizm ülkemize yönelik en büyük tehdittir
ABD Başkanı Donald Trump, komünizmin Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarından bu yana ABD'ye yönelik en büyük tehdit olduğunu savundu.
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ABD içerisinde komünizm tartışmaları giderek büyüyor.
New York belediyesini sosyalist olduğunu ifade eden Zohran Mamdani’nin kazanmasıyla ülke içinde gerginlik hızla artmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından komünistleri eleştiren bir paylaşım yaptı.
"ÜLKEMİZE YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİTTİR"
Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Komünizm; Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Pearl Harbor veya 11 Eylül'den bu yana ülkemize yönelik en büyük tehdittir.”
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)