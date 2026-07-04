Donald Trump: Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi dönüşünde İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelebileceğini belirterek, “İlişkilerimiz çok iyi. Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

İRAN SABAŞINDAN SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Planlanan görüşmenin, iki liderin şubat ayında Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda gerçekleştirdiği ve İran’a yönelik ortak askeri planların ele alındığı kritik toplantının ardından ilk yüz yüze buluşma olması bekleniyor.

İsrailli bir yetkili ise Trump’ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi programı nedeniyle ziyaretin gelecek haftaya yetişmesinin zor olabileceğini, görüşmenin bir sonraki hafta gerçekleşebileceğini söyledi.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı’nın cuma günü Trump’ı arayarak ABD’nin 250’nci Bağımsızlık Günü’nü kutladığı belirtildi. Açıklamada, iki liderin yakın zamanda ABD’de görüşme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

TRUMP ÇEVRESİNDE NETANYAHU'YA ELEŞTİRİLER ARTTI

ABD basınına konuşan kaynaklara göre, Trump’ın yakın çevresinde son aylarda Netanyahu’ya yönelik eleştiriler arttı. Bazı danışmanların Netanyahu’nun son dönemdeki politikalarını yanlış bulduğu öne sürüldü.

Trump’ın geçen ay Lübnan’daki askeri gerilimin tırmanması nedeniyle Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı ve İsrail Başbakanı’nı “deli” olmakla suçladığı iddia edildi.

Öte yandan Trump, Netanyahu’nun itirazlarına rağmen geçen ay İran ile ateşkesi uzatan ve yeni nükleer müzakereleri başlatan mutabakatı imzaladı. Ayrıca İsrail’den Lübnan’daki operasyonlarını sınırlamasını ve güneyden çekilmeyi öngören bir çerçeve anlaşmayı kabul etmesini istedi.

Beyaz Saray’daki olası görüşmenin, ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri öncesi kampanyasına başlayan Netanyahu için kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Trump ayrıca, savaşın ilk gününde ABD-İsrail ortak operasyonuyla öldürüldüğünü öne sürdüğü İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in cenaze sürecini takip ettiğini söyledi.

İranlıların anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, cenaze süreci tamamlanana kadar tarafların müzakerelere bir hafta ara verme kararı aldığını ve bu süreçte karşılıklı saldırı olmayacağını dile getirdi.