İstanbul'da tepki çeken düğün konvoyu

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İstanbul'da bir düğün konvoyu, yine magandalar tarafından uygulanan alışıldık görüntülerle ön plan çıktı..

Pendik ilçesinde düğüne gelen ama eğlenmesini bilemeyen kişiler, yakın çevre yolunu trafiğe kapattı.

YOL KAPATTILAR

Arkasından kimin geleceğini, ne sorun olacağını düşünmeyen sürücüler, hiç aldırış etmeden yolun ortasında durdu.

Konvoy çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, trafikte bekleyen araç sürücüleri de kornaya basarak tepki gösterdi.

O anlar ise Asayiş Berkemal isimli X hesabında yayınlanan videoyla gözler önüne serildi.

KONVOY HALİNDE YOL KAPATMA CEZASI 90 BİN TL

Öte yandan yeni düzenlemeye göre, konvoy halinde yol kapatan sürücülere 90 bin TL ceza kesilirken, ehliyetlerine de 2 ay el koyuluyor.

Aynı zamanda araçları da trafikten 1 ay men ediliyor.