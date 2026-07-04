Galatasaray'ı dört sene üst üste şampiyon yapan iki teknik direktör kahvaltıda buluştu

3 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından "26. Şampiyonluk Gecesi" düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

KAHVALTIDA DENK GELDİLER

Galatasaray'ın efsane teknik adamı Fatih Terim, Bodrum'da bir mekanda kahvaltı ettiği esnada, aynı mekana Galatasaray ile birlikte dört sene üst üste şampiyon olan bir diğer teknik direktör Okan Buruk da geldi.

Hocası Fatih Terim'i gören Buruk, Fatih Terim'e selam verdi. Birbirine sarılan iki teknik adam ayak üstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

İkilinin ayrılırken, Okan Buruk'un Fatih Terim'in sandalyesini düzelttiği dikkatlerden kaçmadı.

DURSUN ÖZBEK'TEN "AYRILAMIYORUZ" ESPRİSİ

Daha sonra aynı mekana Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de geldi.

Fatih Terim'i gören Özbek, Terim'e yönelik "Ayrılamıyoruz yani" diyerek gülümsedi.

Efsane teknik adam da Özbek'e gülümseyerek sarıldı ve tek tek yanındaki isimleri selamladı.