Donald Trump: Sağlık taramasında ve bilişsel testte tam puan aldım

14 Haziran'da 80 yaşına giren Trump'ın sağlık durumu son dönemde ABD kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Temmuz 2025'te çekilen fotoğraflarda ayak bileklerindeki şişlik ve elindeki morluk dikkat çekerken, daha sonra yayımlanan görüntülerde boynundaki döküntü de kamuoyunda çeşitli iddialara neden olmuştu.

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici bir cilt kremi kullandığını açıklamış ancak rahatsızlığın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın bacağındaki şişliğin yaygın görülen bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morlukların ise sık tokalaşmaya bağlı oluştuğunu ifade etmişti.

"TURP GİBİYİM" PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, her altı ayda bir düzenli sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, "Walter Reed'de kapsamlı bir sağlık kontrolünü daha yeni tamamladım. Bunu her altı ayda bir yaparım." ifadelerini kullandı.

Sağlık taraması sırasında beyin sağlığına yönelik bilişsel bir test de talep ettiğini aktaran Trump, bugüne kadar üç kez girdiği bu testlerin tamamından tam puan aldığını söyledi.

Trump, "Tüm soruları doğru yanıtladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var." değerlendirmesinde bulundu.