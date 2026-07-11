MİT paylaştı: Aracına kurulan pusuyla şehit olan Arif Necip Kaskatı

Tarih meraklıları bu habere çok sevinecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Fotoğraflar" bölümünde yayımlanan görsellere bir yenisi eklendi.

BULGARİSTAN'DA SUİKASTE KURBAN GİDEN MİT MENSUBU PAYLAŞILDI

Söz konusu görsel, 1901'de Razgrad'da doğan ve MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) mensubu olarak önemli görevler üstlenen Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafı oldu.

Fotoğrafın yanında Kaskatı'nın hayatına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“1901 Razgrad doğumlu Arif Necip Kaskatı, MAH bünyesinde Bulgaristan'da, Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler hakkında 1931 yılından şehit edildiği 1950 yılına kadar önemli görevler ifa etmiştir.



İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten, Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında 'Bay Hristo' lakabıyla bilinen Kaskatı, görev yaptığı dönemde sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınmıştır.”

"RUHU ŞAD OLSUN"

Açıklamın devamında "Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit olmuştur.

Ruhu șad olsun." denildi.

ARİF NECİP KASKATI KİMDİR

Arif Necip Kaskatı, 1903 yılında Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde doğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına görev yaparken 1950 yılında kurulan bir pusuda hayatını kaybeden eski teşkilat mensubu, gazeteci, yazar ve eğitimcidir.

İlk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde tamamlayan Kaskatı, bir dönem orta dereceli okullarda öğretmenlik mesleğini icra etmiştir.

Meslek hayatı boyunca Bulgaristan Türkleri arasında kültürel ve örgütsel faaliyetlerde bulunmuş, yayımladığı kitaplar ve gazetelerle bu topluluğun bilinçlenmesine katkı sağlamıştır.

Gazetecilik kariyerine ilk olarak "Deliorman" gazetesinde başlayan yazar, asıl tanınırlığını ise "DDT" gazetesinde kaleme aldığı yazılarla elde etmiştir.

Bulgaristan'da yürüttüğü istihbari görevler sırasında uğradığı pusu sonucu yaşamını yitiren Kaskatı'nın ismi, teşkilatın şehit unvanı verdiği isimler arasında yer almaktadır.