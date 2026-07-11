Akın Gürlek'ten Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

31 yıl önce yaşanan katliamın acıları hala taze.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında yaşanan ve binlerce Boşnak sivilin hayatını kaybettiği soykırımın 31’inci yılı nedeniyle siyasilerden ardı ardına mesajlar geldi.

Mesaj paylaşan isimlerden bir tanesi de Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.

Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri anan Gürlek, mesajında şunları kaydetti:

"İNSANLIK TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇEN BİR ACIDIR"

“Srebrenitsa Soykırımı, Bosnalı kardeşlerimizin Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde hunharca katledildiği, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır.



Srebrenitsa’da yaşanan vahşet, 31’inci yılında da hafızalarımızdaki yerini korumakta; adalet, insan hakları ve uluslararası toplumun sorumluluğu bakımından tüm insanlığa önemli mesajlar vermektedir.”

"BENZER TRAJEDİLERİN YAŞANMAMASI İÇİN KÜRESEL ÖLÇEKTE ADALET ARAYIŞI GÜÇLENMELİ"

“Yaşanan soykırım, zulme karşısında sessiz kalmanın, çifte standartların ve geciken adaletin, insanlığın vicdanında nasıl derin yaralar açtığını en acı şekilde göstermiştir.



Bu büyük acının unutulmaması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesi tarihî ve vicdani bir sorumluluktur.”

"UNUTTURULMAMASI İÇİN KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

“Bu vesile ile Srebrenitsa’da katledilen Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor; yaşanan acıyı yüreğinde taşıyan tüm Bosnalı kardeşlerimizin hüznünü yürekten paylaşıyorum.



Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Srebrenitsa Soykırımı gerçeğinin unutturulmaması için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”