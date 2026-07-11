Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp'ta paylaşan 12 şüpheli gözaltında

Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında, kentteki asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna operasyon düzenlendi.

Operasyonda grup yöneticileri ile uygulama noktalarına ilişkin bilgi ve görüntü paylaşımı yaptığı belirlenen toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

EKİPLER İKİ AY BOYUNCA İZ SÜRDÜ

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık iki ay süren teknik ve istihbari çalışmaları sonucunda, Kırşehir merkez ve ilçelerinde kurulan jandarma ve polis uygulama noktalarının konum bilgileri ile faaliyet fotoğraflarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubu tespit edildi.

Söz konusu paylaşımların, güvenlik güçlerinin yürüttüğü emniyet tedbirlerini zafiyete uğratabileceği değerlendirildi.

DÜĞMEYE BASILDI 12 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, grup yöneticileri olduğu belirlenen İ.K., R.A., M.A., Y.D. ve A.Y. ile uygulama noktalarına ilişkin bilgi ve görüntü paylaşımı yaptıkları tespit edilen A.D., O.A., A.A., S.T., E.A., A.A. ve M.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 1276 aktif kullanıcının bulunduğu iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi.

Gruplarda yer alan diğer kullanıcılarla ilgili incelemelerin ise devam ettiği bildirildi.