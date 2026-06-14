Donald Trump'ın Lübnan ve Suriye'den çekil talebine Netanyahu'dan ret iddiası

İsrail ordusu halen Lübnan'ın güneyindeki Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi stratejik noktalarda varlığını sürdürüyor.

İsrail, 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından bölgedeki bazı yerleşim alanlarında da kontrol sağlamıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, Suriye'de eski Devlet Başkanı Bashar al-Assad yönetiminin devrilmesinin ardından, Mount Hermon dahil olmak üzere Golan Heights çevresindeki yaklaşık 800 kilometrekarelik yeni alanı kontrol altına almıştı.

TRUMP "ÇEKİL" DEDİ, NETANYAHU REDDETTİ

İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesinin ismi açıklanmayan iki İsrailli kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında yakın zamanda gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bölgedeki askeri varlık konusu gündeme geldi.

Haberde, Trump'ın bölgede kapsamlı bir ateşkes sağlanması amacıyla İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kontrol altında tuttuğu noktalardan ve Suriye'nin güneyindeki Mount Hermon bölgesinden çekilmesini talep ettiği ileri sürüldü.

İsrailli kaynaklar, Netanyahu'nun ise bu talebe olumlu yanıt vermediğini ve çekilme önerisini reddettiğini iddia etti.

BEYRUT SALDIRI NEDENİYLE KÜFÜR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

Trump, "Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.