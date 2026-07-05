Donald Trump'ın "The Beast" konvoyu Ankara'da

NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte güvenlik ve lojistik hazırlıkları hız kazanırken, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın, zirveye katılacak liderlerden ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programında kullanılacak başkanlık konvoyunu ve helikopterine ait ekipmanları taşıdığı öğrenildi.

Kargo uçağından indirilen araçlar daha sonra şehirdeki bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

KONVOYUN EN DİKKAT ÇEKEN ARACI: THE BEAST

Konvoyun en dikkat çeken unsuru ise ABD başkanlarının resmi makam aracı olarak kullanılan ve "The Beast" adıyla bilinen zırhlı limuzin oldu. ABD Gizli Servisi'nin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda General Motors tarafından özel olarak geliştirilen araç, sahip olduğu koruma sistemleri nedeniyle dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.

Cadillac tasarım çizgilerini taşıyan ancak seri üretim olmayan "The Beast", ağır hizmet tipi kamyon şasisi üzerine inşa ediliyor. Yaklaşık 6,8 ila 9 ton ağırlığındaki araç, güçlendirilmiş süspansiyon sistemi ve patlayan lastiklerle dahi ilerlemeyi sağlayan run-flat lastikleriyle donatılıyor.

ASKERİ SEVİYEDE ZIRHLI

Aracın gövdesinde askeri sınıf çelik, alüminyum, titanyum ve seramik zırh katmanları bulunuyor. Yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki kapılar, yüksek dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanırken, çok katmanlı kurşun geçirmez camlar yüksek kalibreli silahlara karşı koruma sunuyor. Patlamaya dayanıklı yakıt deposu ise özel köpük sistemi sayesinde yangın ve infilak riskini en aza indiriyor.

"The Beast", el bombası, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı güçlendirilmiş alt yapısıyla dikkat çekiyor. Kabin, kimyasal, biyolojik ve gaz saldırılarına karşı tamamen yalıtılabiliyor. Acil durumlarda devreye giren bağımsız oksijen sistemi sayesinde araç içindekiler dış ortamdan tamamen izole edilebiliyor.

DÖRT TEKERİ OLAN BİR KOMUTA MERKEZİ

Başkanın güvenliği için araçta gelişmiş ilk yardım ekipmanlarının yanı sıra, başkanın kan grubuna uygun acil kan torbaları da bulunduruluyor. Böylece olası bir saldırı veya sağlık krizinde ilk müdahalenin sağlık ekipleri gelene kadar yapılabilmesi amaçlanıyor.

"The Beast", yalnızca zırhlı bir makam aracı değil, aynı zamanda hareket halindeki bir komuta merkezi olarak da görev yapıyor. Araçta şifreli uydu telefonları, güvenli internet bağlantısı, askeri haberleşme sistemleri ile Beyaz Saray ve Pentagon'la doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan altyapı yer alıyor. Bu sayede ABD Başkanı, seyahat sırasında da kritik devlet kararlarını almaya devam edebiliyor.

BİLİNMEYEN BİRÇOK ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Aracın savunma sistemlerinin büyük bölümü güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmıyor. Ancak uzmanlar, duman perdesi oluşturabilen sistemler, elektronik karşı tedbir teknolojileri, gece görüş destekleri ve çeşitli aktif savunma donanımlarının araçta bulunduğunu değerlendiriyor. Söz konusu özellikler ise resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

"The Beast"in direksiyonuna yalnızca ABD Gizli Servisi'nin özel eğitim almış sürücüleri geçebiliyor. Bu personel, saldırı altında sürüş, yüksek hızlı kaçış manevraları ve savunma teknikleri konusunda kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor.

ABD başkanlarının yurt dışı ziyaretlerinde de kullanılan araçlar, genellikle ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçaklarıyla ziyaret edilecek ülkeye önceden gönderiliyor. Başkanlık konvoyunda çoğu zaman birbirinin aynısı birden fazla "The Beast" yer alıyor. Böylece başkanın hangi araçta bulunduğunun tespit edilmesi zorlaştırılarak güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılıyor.

Askeri seviyedeki zırhı, gelişmiş haberleşme altyapısı, yaşam destek sistemleri ve üst düzey güvenlik donanımıyla "The Beast", dünyanın en gelişmiş ve en korunaklı devlet başkanlığı araçlarından biri olarak öne çıkıyor.