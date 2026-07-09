Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit: Saldırılar daha ağır olur

ABD ile İran arasında haziran ayında imzalanan ve savaşın son bulmasını hedefleyen mutabakat zaptı sonrası yeniden savaş alarmı çalmaya başladı.

ABD ordusu, İran'a yönelik askeri hedefleri vurduklarını açıklarken, İran cephesinden de misilleme tehditleri gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görseli alıntıladı.

"TEKRAR YAŞANIRSA ÇOK DAHA AĞIR OLUR"

Başkan Trump, "Bu, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

ABD'den İran’a saldırı: İki günde 170 askeri hedef vuruldu

ABD İLE İRAN ARASINDAN YENİDEN ALEV ALAN SALDIRILAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Ayrı bir açıklamada da saldırılarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedef vurulduğu belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.