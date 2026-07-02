Donald Trump'tan NATO açıklaması: ABD, açık ara daha fazla para harcıyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar...

Trump, "ABD, NATO’ya diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor, ancak bundan hiçbir fayda sağlamıyor." dedi.

Trump, "ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90.5 milyar dolar, Fransa 66.5 milyar dolar, İtalya 48.8 milyar dolar, Polonya 44.3 milyar dolar. Almanya da dahil olmak üzere diğerleri.." ifadelerini kullandı.

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