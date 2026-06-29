Dua Lipa balayına doymadı! Yeni fotoğraflar paylaştı
Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden yeni gelin Dua Lipa ile Callum Turner balayına devam ediyor!
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Geçtiğimiz haftalarda evlenen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve Callum Turner, balayına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Lipa, yeni balayı pozlarıyla büyük yankı uyandırdı.
YENİ GELİN
Paylaşımlarda Dua Lipa, altın rengi bikinisiyle objektif karşısına geçerken fit fiziğiyle dikkat çekti. Siyah bir bandanayla kombinini tamamlayan ünlü yıldızın mutluluğu yüzüne yansıdı.
Çiftin birlikte poz verdiği fotoğrafların yanı sıra kaldıkları lüks otellerden de kareler paylaşıldı.
MERMER KÜVETTE YIKANDILAR
Callum Turner'ın çektiği fotoğraflardan birinde Dua Lipa, mermer küvette dinlenirken görülürken başka bir karede ise yatağa zıpladığı eğlenceli anlar yer aldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi