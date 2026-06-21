Dua Lipa'nın milyonluk düğünü! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Fotoğrafları viral oldu...

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ve oyuncu Callum Turner, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdikleri gizli saklı bir tören ile Londra'da evlendi.

O anları sosyal medyadan duyuran çiftin fotoğrafları yoğun ilgi gördü.

62 MİLYON TL'LİK DÜĞÜN

Dünyaca ünlü çift; Palermo ve Bagheria'da da 3 günlük bir düğün organizasyonu düzenledi.

Düğünün yaklaşık 1,5 milyon sterline, yani yaklaşık 62 milyon TL'ye mal olduğu iddia ediliyor.

MİLYONLAR BEĞENDİ

Dua Lipa ve Callum Turner çifti o anlara ait fotoğrafları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Çiftin o fotoğrafları kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alarak viral hale geldi.

SADE BİR NİKAH İLE EVLENMİŞLERDİ

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, uzun süredir oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyordu.

Ünlü çift, Londra’daki Old Marylebone Town Hall’da sade bir nikâhla hayatlarını birleştirdi.