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Düğününde vurulan damat kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA | 24.01.2020 - 13:40..
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak'ta açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düğününde vurulan damat kurtarılamadı

AİLESİ CENAZEYİ ALDI

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yılmaz'ın cenazesi, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Damadın kardeşi tarafından vurulma anı İZLE

VURULMA ANI KAMERADA

Öte yandan talihsiz damadın vurulma anı kameraya yansımıştı. Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri damadın başına isabet etmiş, damat arabaya binmek üzereyken yere yığılmıştı.

Düğününde vurulan damat kurtarılamadı

KARDEŞİ TUTUKLANMIŞTI

Feci olayla ilgili silahı ateşleyen damadın kardeşi H. Y., olayın ardından tutuklanmıştı.

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