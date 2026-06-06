Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 191,5 milyon euro kaynak

Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, Dünya Bankası'ndan "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti.

DESTEK İLLER BANKASI'NA

Proje kapsamında Dünya Bankası'ndan İller Bankası'na, Bakanlık garantisi altında 191,5 milyon euro tutarında finansman sağlanacak.

Projeyle belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım ile içme suyu ve su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DIŞ FİNANSMAN TUTARI 4,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir." diye konuştu.