Dünya Kupası finalinde yıldızlar geçidi: Dünyaca ünlü sanatçılar sahneye çıkıyor

2026 Dünya Kupası finali, tarihteki ilk final devre arası gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

New York New Jersey Stadyumu'nda düzenlenecek bu etkinlikte, müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri bir araya gelerek izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Goal.com'da yer alan bilgilere göre, Kanadalı süperstar Justin Bieber'ın kadroya dahil olmasıyla turnuvanın müzik programı netleşmiş oldu.

Coldplay'in solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği bu özel şovda, pop müziğin kraliçeleri Madonna ve Shakira'nın yanı sıra dünyaca ünlü K-pop ikonu BTS de sahne alacak.

Eğitim için büyük bir dayanışma

Bu organizasyon aynı zamanda FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu aracılığıyla dünya çapındaki çocukların eğitime ve futbola erişimini artırmak amacıyla 100 milyon dolarlık bir fon toplamayı hedefleyen büyük bir sosyal sorumluluk projesi.

Justin Bieber, bu girişimin bir parçası olmaktan ve dünya çapındaki çocukların eğitime erişimine katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da eğitimin önemine vurgu yaparak projenin arkasında durduklarını belirtiyor.

Ayrıca Nijeryalı yıldız Burna Boy, prodüksiyonda Gustavo Dudamel ve PS22 Korosu gibi değerli isimler de yer alacak.

Kültür ve sporu nesiller arası bir kutlamaya dönüştürecek gösteride, izleyicileri The Muppets karakterlerinden Kermit ve Miss Piggy'nin yer alacağı özel bir sürpriz de bekliyor.