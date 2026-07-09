Zeynep Atılgan sessizliğini bozdu: Her şey çok güzel

Geçtiğimiz sezonun reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Ali Öner, nişanlısıyla ayrıldıktan kısa bir süre sonra rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşamaya başladı.

Eski nişanlının 'ihanet' iddialarından sonra eleştirilen ilişkileriyle magazin gündemini altüst eden ikili, haftalardır tatildeydi. Havalimanında görüntülenen çiftten Zeynep Atılgan, ilişkisi hakkında konuştu.

Bodrum’da tatil yapan Zeynep Atılgan ve Ali Öner dönüş yolunda Milas-Bodrum Havalimanı’nda görüntülendi. Aşkları “Taşacak Bu Deniz” setinde başlayan iki oyuncuya ilişkileriyle ilgili sorular yöneltildi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Özel hayatları hakkında konuşmaktan çekinen Zeynep Atılgan “Her şey çok güzel” yanıtını verdi. Oyuncu dizi için de “Önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.

Ali Öner, açıklamasının ardından Zeynep Atılgan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Birlikte tatil yapan ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.