Oyuncu Ruhsar Gültekin'den kötü haber geldi! Apar topar ameliyata alındı

Televizyonda ekrana gelen popüler yapımlardan Aslı ile Kerem, Dadı ve Çiçek Taksi gibi birçok dizide yer alan usta oyuncu Ruhsar Gültekin'den kötü haber geldi. Beyin kanaması nedeniyle acil operasyon geçiren sanatçının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

AĞRI VE KUSMA ŞİKAYETİ OLDU

Edinilen bilgilere göre Ruhsar Gültekin, aniden başlayan yoğun baş ağrısı ve beraberinde görülen kusma şikayetleri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu.

İlk etapta yaşadığı rahatsızlığın bir migren atağı olduğunu düşünen oyuncunun yapılan detaylı tetkikleri sonucunda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen incelemelerde kanamanın durmuş olduğu tespit edildi. Özel bir hastanede ameliyat olan oyuncunun 48 saatlik kritik süreci atlatması bekleniyor.