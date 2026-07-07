Dünya Kupası'ndan elenen ABD'de taraftarların üzüntüsü görüntülendi

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD ve Belçika takımları, ABD’nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu’nda karşılaştı.

Florin Balogun’un cezasının ertelenmesiyle ilgili verilen skandal kararın ardından oynanan maçı Belçika 4-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tartışmaların gölgesinde oynanan mücadelede Belçika baştan sona müthiş bir oyunla ABD'yi sahadan sildi.

MAÇ BİTTİ, AMERİKALILAR ÇÖKTÜ KALDI!

Skandal kararın gölgesinde oynanan karşılaşma ise ABD adına hem saha dışında hem de saha içinde bir utanç kaynağı oldu.

Karşılaşmanın ardından ev sahipliği yaptığı kupadan elenen ABD'de hüzün hakimdi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte turnuvadan elenen ABD'liler büyük üzüntü yaşadı.

İşte onlardan bazıları...