Tarlada metal dedektörüyle ararken buldu: Gizemi çözülemiyor

49 yaşındaki Rafal Wesolowski, Mayıs 2024’te tarlada dolaşırken aldığı sıra dışı sinyalin peşine düştü.

Toprağı kazdığında karşılaştığı eserin sıradan bir parça olmadığını hemen anlayan Wesolowski, bin yıldır toprağın altında kimsenin dokunmadığı bu değerli eseri günümüze taşıdı.

Yüzüğün üzerindeki yazı bir sır mı?

Uzmanlar tarafından incelenen ve 8. ile 10. yüzyıl arasına tarihlenen bu nadide eserin üzerinde, soldan sağa doğru ilerleyen 16 adet runik karakter bulunuyor.

Nottingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu gizemli yazının "Udnan" isimli bir kişiye ait olabileceği üzerinde duruyor.

Yazının "Udnan'ın yüzüğü" anlamına gelebileceği düşünülse de, uzmanlar kesin bir anlam üzerinde uzlaşmaktan şimdilik kaçınıyor.

Kayıp bir topluluğun izleri olabilir

Bu yüzük, bölgedeki tarihe dair de yeni kapılar aralıyor. Yüzükle aynı bölgede bulunan geç Anglo-Sakson dönemine ait bir toka, orada daha önce bilinmeyen erken Orta Çağ yerleşimine işaret ediyor.

Arkeolog Dr. Lisa Brundle, bu buluntuların bölgede yüksek statüye sahip ve okuryazar bir elit grubun yaşadığı ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.

Nadir görülen bu yüzüğün, o dönemde sahipleri tarafından koruyucu bir tılsım olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor.