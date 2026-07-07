Ukrayna'nın Moskova'ya son 2 yılın en yoğun İHA saldırısını gerçekleştirdiği bildirildi

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Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın İHA saldırısı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

"MOSKOVA BÖLGESİNE DOĞRU 430'DAN FAZLA İHA UÇTU"

Moskova bölgesini çok sayıda İHA'nın hedef aldığını kaydeden Sobyanin, "Dün akşam saatlerinden bugün sabah saat 06.00'ya kadar Moskova bölgesine doğru 430'dan fazla İHA uçtu. Bunların birçoğu, bölge sınırında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Başkent Moskova'ya doğru uçan 36 İHA yok edildi." ifadesini kullandı.

SON 2 YILIN EN YOĞUN SALDIRISI

Rus basınında yer alan haberlerde, Moskova bölgesine yönelik düzenlenen bu saldırının, son 2 yılın en yoğun saldırı olduğu belirtildi.