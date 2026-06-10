Dünya Kupası’nı kesintisiz izlemek için şart: İşte TRT'nin yeni frekans bilgileri

Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı.

Turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı TRT, futbolseverlerin maçları sorunsuz ve yüksek kalitede izleyebilmesi için kritik bir duyuru yaptı.

Kanal, turnuva boyunca gerçekleştirilecek canlı yayınların uydu üzerinden kesintisiz takip edilebilmesi adına güncel frekans bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

TRT Dünya Kupası Güncel Frekans Bilgileri

Dünya Kupası karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı ve HD kalitesiyle ekranlara gelecek. Maç yayınlarında herhangi bir ekran kararması yaşamamak için uydu alıcılarına girilmesi gereken güncel parametreler şu şekildedir:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Adım Adım Uydu Frekans Ayarlama

Uydu alıcınızın uzaktan kumandası üzerinde yer alan "Menü" tuşuna basın.

Açılan ekrandan "Kurulum" veya "Ayarlar" seçeneğine giriş yapın.

"Tek Kanal Arama" ya da "Manuel Kanal Arama" sekmesini bulun.

"Frekans" bölümüne 11794 rakamını yazın.

"Polarizasyon" satırını V (Dikey) olarak değiştirin.

"Sembol Oranı" (Symbol Rate) kısmına 30000 girin.

"FEC" değerini 3/4 olarak seçin (Bazı cihazlarda bu alan otomatik olarak belirlenir).

Son olarak "Aramayı Başlat" seçeneğiyle kanalları taratın. Bulunan yeni kanalları listenizin sonuna kaydederek Dünya Kupası heyecanına ortak olabilirsiniz.