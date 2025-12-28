100 milyon dolarlık yolsuzluk: Ukrayna'da aranıyordu, İsrail'de çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna'da 100 milyon dolarlık yolsuzluk soruşturmasından kaçan Timur Mindich'in İsrail'de olduğu öğrenildi.

The Kyiv Independent sitesinin haberine göre, daha önce ülkedeki eğlence sektörü girişimcilerinden biri olarak bilinen Mindich, yolsuzluk skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAÇMADIM, ÖNCEDEN PLANLANMIŞTI"

İsrail'de verdiği mülakatta Mindich, avukatlarının yönlendirmesi doğrultusunda yasal süreç hakkında yorum yapmayacağını belirterek, soruşturmanın basında ele alınma şeklinden "rahatsızlık duyduğunu" ifade etti.

Mindich, medyanın kendisini "aşırılıkçı, suçlu ve skandalın merkezinde gibi" gösterdiğini savunarak Ukrayna'yı terk etmesinin daha önceden planlandığını, soruşturma nedeniyle ülkeden kaçmadığını iddia etti.

"ZELENSKY İLE İLETİŞİM KURMADIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile uzun zamandır iletişim kurmadığını söyleyen Mindich, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi eski Başkanı Andriy Yermak ile "yakın bağları" olduğu iddiasını reddetti.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, 1 Aralık'ta, 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalındaki rolünden ötürü Mindich'in gıyabında tutuklanmasına karar vermişti.

UKRAYNA'DA 100 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK SKANDALI

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) 15 ay süren soruşturma sonucu ülkenin nükleer enerji şirketlerinin ve üst düzey yetkililerinin dahil olduğu 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalını 10 Kasım'da açığa çıkarmıştı.

"İSRAİL'DE OLDUĞUNU DUYDUM"

NABU yetkilisi Aleksandr Abakumov, 11 Kasım'da, skandalın arkasındaki en önemli isim Mindich'in ülkeden kaçması meselesinin incelendiğini belirterek, "Nerede olduğunu tespit edeceğiz. İsrail'de olduğunu duydum. Mindich'i ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ZELENSKY İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, eski Enerji Bakanı ve mevcut Adalet Bakanı Herman Haluşenko'nun yanı sıra mevcut Enerji Bakanı Svitlana Grynchuk'un istifasını istemişti.

Soruşturmada kendisine doğrudan suçlama yöneltilmeyen Zelensky, Mindich'e yaptırım uygulama kararını açıklamıştı.

ZELENSKY İLE 'ORTAKLARDI' İDDİASI

Öte yandan AP'nin haberine göre, daha önce ülkedeki eğlence sektörü girişimcilerinden biri olarak bilinen Mindich, Devlet Başkanı olmadan önce Zelensky ile "Kvartal 95" adlı yapımcı şirketinin ortağıydı.

Devlet Başkanı olduktan sonra Zelensky, tüm hisselerini ortaklarına devretmişti.

Mindich ise iş insanı olarak alanını genişletse de eğlence sektörüyle yakın ilişkilerini korumuştu.