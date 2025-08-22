115 yıllık futbol kulübü iflasın eşiğinde! Borçları 13 milyon Euro’yu aştı

Fransa futbolunun 1910 yılında kurulan köklü ekiplerinden AC Ajaccio, Ligue 2’de yaşadığı mali krizin gölgesinde çarpıcı bir karar aldı.

Bu kritik adım kulübü, sadece mali bir çıkmazdan değil, aynı zamanda spor arenasında da dikkat çeken bir durumla karşı karşıya bıraktı.

2025 sezonu itibarıyla kulüp, profesyonel ligden düşürülerek alt liglere gerileme tehdidiyle karşı karşıya kalmış durumda.

BORÇ 13 MİLYON EURO!

İflas başvurusuyla futbol camiasında büyük bir yankıya neden olan kulübün borcunun 13 milyon euro’yu aştığı öğrenildi.

Söz konusu borç nedeniyle bütçe açığını kapatılmamasının ardından gelen iflas başvurusu nedeniyle kulüp profesyonel statüsünü kaybetti.