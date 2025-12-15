Avustralya'daki saldırıda saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlardan birinin öldüğü açıklanırken yaralı diğer saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı.

Saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirten Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Gördüğümüz şey saf kötülük, antisemitizm ve terörizm eylemiydi" dedi.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganların birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, tüm dünyada gündem oldu.

BABA-OĞUL OLDUKLARI BELİRLENDİ

New South Wales Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti.

Saldırganların 50 yaşındaki baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

Lanyon, babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

CAN KAYBI 16'YA YÜKSELDİ

Öte yandan, saldırıda can kaybının 16'ya yükseldiği de aktarıldı.

Ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilirken bu kişilerin yaşlarının 10 ila 87 arasında olduğunun altı çizildi.

Olaydaki yaralı sayısı ise 2'si polis 40 olarak açıklandı.