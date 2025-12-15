ABD'de gizli hükümet raporu ortaya çıktı: Çin ile savaşa girersek kaybederiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de yapılan gizli hükümet değerlendirmesinde ABD ve Çin'in Tayvan üzerinden muhtemel savaş senaryoları ele alındı.

'Overmatch Brief' isimli raporda Çin'in savaşı kazanacağı, ABD'nin ise ağır kayıplar vereceği belirtildi.

"ABD, PAHALI VE KARMAŞIK SİLAHLARA BAĞIMLI"

ABD'nin pahalı ve karmaşık silahlara bağımlı olduğu, Çin'in ise ucuz ama sayıca üstün sistemler üretme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine göre ismi açıklanmayan ulusal güvenlik yetkilisi incelediği rapor karşısında dehşete kapıldı.

Çünkü raporda Çin'in 'ABD'nin tüm stratejik hamlelerine karşı' yedek sistemlere sahip olduğunu gördü.

"ABD, SİLAH ÜRETİMİNDE ÇİN İLE REKABET EDEMİYOR"

Söz konusu gizli raporda ülkelerin envanterlerindeki silahlara da değinildi.

ABD Savaş Bakanlığı'nın en gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford için 'Çin'in denizaltıları ve hipersonik füzeleri karşısında savunmasız' değerlendirmesi yapıldı.

Analiz edilen savunma harcamaları için raporda, "ABD, son yıllarda silah üretiminde Çin ile rekabet edemiyor. Düşük üretim hızı ve yüksek maliyet, Pentagon'un karmaşık silahlarını toplu olarak üretmesini engelliyor" denildi.