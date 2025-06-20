20 Haziran Dünya Mülteciler Günü: Bakın nasıl ortaya çıktı

Mülteci, ırkı, dini, milliyeti, siyasi görüşü ya da belirli bir toplumsal gruba üyeliği nedeniyle zulüm görme korkusuyla ülkesini terk etmiş ve başka bir ülkede korunma arayan kişidir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre, dünya genelinde 110 milyondan fazla kişi yerinden edilmiştir.

Uzmanlar, Aralık 2000'de kabul edilen Dünya Mülteciler Günü'nün üzerinden geçen 25 yılda küresel göç krizinin derinleşmeye devam ettiğini, özellikle Avrupa'da artan mülteci karşıtlığının siyaseti şekillendirdiğini belirtiyor.

Bu özel gün; farkındalık yaratmak, empati kurmak ve mültecilerin haklarını savunmak için güçlü bir fırsattır.

Peki; 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte tarihçesi...

MÜLTECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

20 Haziran tarihi, aslında daha önce Afrika ülkelerinde Afrika Mülteciler Günü olarak kutlanmaktaydı.

2001 yılında, 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin 50. yılı anısına, Birleşmiş Milletler bu tarihi tüm dünya genelinde "Dünya Mülteciler Günü" olarak kabul etti. Böylece Afrika ülkelerinde var olan bu gelenek, uluslararası bir farkındalık gününe dönüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre, 2024 itibarıyla dünya genelinde 110 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumdadır.

BM, bu yılın temasını “Herkes İçin Bir Umut” olarak belirledi.

DÜNYADA MÜLTECİ KRİZİ

Hollanda'da göç politikalarındaki anlaşmazlıklar hükümetin düşmesine varan siyasi krizlere yol açarken ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı operasyonları sonrasında çıkan olaylar, göç sorununun küresel boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye, çok farklı kökenlerden çok sayıda göçmene ev sahipliği yapıyor. Hem komşu ülkelerden mülteciler hem de Türk ekonomisinin durumu nedeniyle artan sayıda göçmen işçi var.