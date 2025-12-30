Zelensky: Putin ile görüşmekten korkmuyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya üzerinden gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili sorularını yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin iddialarına işaret etti.

"Kimse oraya saldırmadı" yorumunu yapan Zelensky, bu konuyla ilgili Moskova'dan yapılan açıklamaların 'sahte bilgi' ve Rusya'nın amacının ise barış müzakerelerinin engellenmesi olduğunu dile getirdi.

"RUSYA REFERANDUM YAPILMASINI İSTEMİYOR"

Savaşı sona erdirebilecek barış planının imzalanması durumunda Ukrayna halkının onu bir referandum yoluyla onaylaması gerekeceğini vurgulayan Zelensky, "Öncelikle şunu anlamalıyız ki Rusya, herhangi bir referandumun yapılmasını istemiyor. Bu son derece açık. Neden mi? Birincisi, referandum güvenlik gerektiriyor. Onlar ise bize güvenlik sağlamak istemiyor" diye konuştu.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEKTEN KORKMUYORUM"

Zelensky, Ukrayna'nın güvenlik garantileri için ocak ayında üst düzey görüşmelerin yapılacağını ve barış planına ilişkin ilk belgelerin de imzalanmasının mümkün olabileceğini aktararak, "Putin ile her türlü görüşme formatı için hazırım. Görüşmemizin hiçbir türünden korkmuyorum. Önemli olan Rusların korkmaması" değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP'I UKRAYNA'DA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ"

İki gün önce Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini, uygun güvenlik şartlarının oluşturulması durumunda kendisini Kiev'e davet etmek istediklerini aktaran Zelensky, "Ben kendisine onu (Ukrayna'da) görmekten mutluluk duyacağımızı ilettim. Eğer ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya uçakla gelirse ve bu durumda Polonya'ya değil de Ukrayna'ya uçması tercih edilir, bu kesinlikle ateşkes sağlama potansiyelimizin olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

Zelensky, güvenlik garantileri açısından savaştan sonra ABD askerinin ülkesinde konuşlandırılmasını istediklerini ve bunu Trump'a da söylediğini anlatarak bunun Trump'ın vereceği bir karar olduğunu kaydetti.