2025 Oscar Ödülleri adayları açıklandı

Oscar Ödülleri, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak her yıl milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen bu ödül töreni, sektördeki en iyileri taçlandırırken, aynı zamanda sinemanın farklı dallarındaki yaratıcılığı ve başarıyı kutluyor.
97. Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025 tarihinde Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek.
ADAYLAR AÇIKLANDI
Bu yılki törenin sunuculuğunu, esprili tarzıyla tanınan ünlü talk şov sunucusu Conan O’Brien üstlenecek.
Gece, sinema dünyasının yıldızlarını bir araya getiren kırmızı halı geçişiyle başlayacak 2025 yılı Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı.
EMİLİA PEREZ FİLMİ 13 DALDA ADAY
Birbirinden güçlü yapımların ve performansların yarışacağı ödüllerde, oyuncu kadrosunda ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in de yer aldığı “Emilia Pérez” filmi, 13 dalda adaylık elde ederek dikkatleri üzerine çekti.
Onu, 10’ar adaylıkla “The Brutalist” ve müzikal yapım “Wicked” takip etti. Sinemaseverler şimdiden, hangi filmlerin ve oyuncuların bu büyük ödüle kavuşacağını merakla bekliyor.
İŞTE AÇIKLANAN ADAYLIKLAR
EN İYİ FİLM
Anora
Emilia Perez
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part 2
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice
EN İYİ YÖNETMEN
Anora, Sean Baker
The Brutalist, Brady Corbet
A Complete Unknown, James Mangold,
Emilia Perez, Jacques Audiard,
The Substance, Coralie Fargeat
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The Brutalist
Conclave
Nosferatu
Dune: Part 2
Wicked
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
A Complete Unknown
Conclave
Nosferatu
Wicked
Gladiator 2
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
A Complete Unknown
Conclave
Emiliz Perez
Nickel Boys
Sing Sing
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
“El Mal”, Emilia Pérez
“The Journey”, The Six Triple Eight
“Like a Bird”, Sing Sing
“Mi Camino”, Emilia Pérez
“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late
EN İYİ SES
A Complete Unknown
Dune: Part 2
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
EN İYİ KURGU
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part 2
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
I'm Still Here
The Girl With The Needle
Emilia Perez
The Seed of the Sacred Fig
Flow
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Beautiful Men
In the Shadow of Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Flow
Memoirs of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Inside Out 2
The Wild Robot
EN İYİ KISA LIVE ACTION FİMİ
A Lien
Anuja
I’m Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent
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