Rus ve ABD'li yetkililerin yarın İsviçre'de bir araya geleceği iddia edildi

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir süredir Rusya ile müzakerelerde bulunan Amerikan yetkililerin bir sonraki görüşmelerine dair bir iddia ortaya atıldı.

Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

WITKOFF VE KUSHNER, KIRILL İLE DAVOS'TA BULUŞACAK

Buna göre, konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yarın Davos'ta bir araya geleceğini kaydetti.

MOSKOVA'DA PUTIN İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Dmitriyev, Witkoff ve Kushner'in yer aldığı ABD heyetinin 2 Aralık 2025'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki görüşmesinde de hazır bulunmuştu.