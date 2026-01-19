Belarus, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında, ABD öncülüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında istikrarı sağlamayacak olan Gazze Barış Kurulu'na davetiyeler iletiliyor.

LUKAŞENKO DAVET EDİLDİ

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Trump'tan Gazze Barış Kurulu ile ilgili davet aldığı belirtildi.

"BARIŞ KURULU'NA KATILMAYA HAZIRIZ"

Davette, Belarus'un Gazze Barış Kurulu'na kurucu üyelerinden biri olarak katılmasının teklif edildiği aktarılan açıklamada, bunun memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu teklif, Belarus Cumhurbaşkanı tarafından olumlu karşılandı. Barış Kurulu'na katılmaya hazırız. Kurulun öngörülen yetki alanını genişleteceğini umuyoruz. Bu, uluslararası meselelerin çözümüne ilişkin küresel süreçlerde yer almasına olanak sağlayacak. Bu da sonuçta Belarus'un son yıllarda aktif şekilde desteklediği yeni güvenlik mimarisinin inşasına katkıda bulunacak."