2025'in en fazla kazanan sanatçıları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025’i geride bırakmaya hazırlanırken müzik dünyası açısından bu yıl, “altın çağ” tanımını yeniden yazdırdı.

Fiziksel satışların sınırlı kaldığı bir dönemde dijital platformlar, dev turneler ve katalog gelirleri sayesinde sanatçılar, tarihin en yüksek kazançlarına ulaştı.

Forbes Türkiye’nin derlediği 2025’in En Çok Kazanan Müzisyenleri listesi, müziğin artık yalnızca bir sanat değil, küresel ölçekte dev bir ekonomi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

EN FAZLA KAZANAN SANATÇI THE WEEKND

Yılın zirvesinde yer alan isim The Weeknd oldu. Gerçek adı Abel Tesfaye olan Kanadalı yıldız, kataloğundaki hisselerin bir bölümünü Lyric Capital’e devrettiği ve yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen anlaşma sayesinde 2025’i açık ara lider kapattı.

Anlaşma geleneksel bir katalog satışı olmaktan ziyade, sanatçının yaratıcı kontrolünü koruduğu hibrit bir model olarak dikkat çekti.

Forbes’a göre The Weeknd’in bu anlaşmadan masraflar sonrası yaklaşık 200 milyon dolar net gelir elde etmesi, onu yılın en çok kazanan müzisyeni yaptı.

TAYLOR SWIFT RÜZGARI BU YIL DA DEVAM EDİYOR

2025, yalnızca yeni albümlerin değil, eski kayıtların da ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Taylor Swift, ilk altı albümünün master kayıtlarını geri satın alarak sektörde nadir görülen bir hamleye imza attı.

Aynı yıl yayımlanan The Life of a Showgirl albümü ise satış rekorları kırarak Swift’i listenin ikinci sırasına taşıdı.

Albüm satışları, streaming gelirleri ve Disney+ ile yapılan belgesel anlaşması, Swift’in kazancını 200 milyon doların üzerine çıkardı.

BEYONCE LİSTEDE KENDİNE YER BULDU

Beyoncé cephesinde ise turne başarısı öne çıktı.

Cowboy Carter Tour, mini rezidans formatı ve sınırlı şehir stratejisiyle yüz milyonlarca dolarlık hasılat yarattı.

Bu başarı, Beyoncé’yi müzik dünyasının milyarderleri arasına resmen dahil etti.

TURNE EKONOMİSİ ZİRVEDE

Forbes Türkiye listesi, 2025’te en çok kazanan sanatçıların büyük bölümünün turne gelirleriyle öne çıktığını gösteriyor.

Kendrick Lamar, Coldplay, Shakira ve Drake gibi isimler, dünya çapında verdikleri konserlerle on milyonlarca dolarlık gelir elde etti.

Stadyum turneleri artık yalnızca müzik etkinliği değil; sponsorluklar, ürün satışları ve dijital içeriklerle birlikte çok katmanlı bir gelir modeline dönüşmüş durumda.

ORTALAMA KAZANÇ 50 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Toplamda 25 sanatçının yer aldığı listede, kadın sanatçıların ağırlığı da dikkat çekiyor. Forbes Türkiye’ye göre bu 25 isim, 2025 yılında toplam yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı.

Ortalama kazanç ise 50 milyon doların üzerine çıktı.

2025’İN EN ÇOK KAZANAN MÜZİSYENLERİ