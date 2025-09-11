24 yıl geçti: 11 Eylül saldırılarının bugünkü etkileri

11 Eylül 2001 sabahı, dünya tarihinin seyrini değiştiren bir saldırıyla sarsıldı.

New York'taki İkiz Kuleler ve Pentagon’a yapılan terör saldırıları, yalnızca binlerce canı almakla kalmadı; aynı zamanda küresel güvenlik anlayışını, siyaset ve ekonomiyi kökten değiştirdi.

Aradan geçen 24 yılda, bu olayın gölgesi hala hissediliyor.

Her yıl düzenlenen anma törenleri, yalnızca kaybedilen binlerce canı hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel barış ve güvenlik arayışını da ortaya koyuyor.

Peki; 11 Eylül'de neler oldu? Saldırıyı kim üstlendi? 11 Eylül'ün sonuçları neler oldu? Sizler için derledik.

11 EYLÜL 2001 SALDIRILARI

11 Eylül 2001, Amerika Birleşik Devletleri’nde eş zamanlı olarak gerçekleşen terör saldırılarıyla tarihe geçti.

O sabah, El-Kaide terör örgütü tarafından kaçırılan dört yolcu uçağı, stratejik öneme sahip noktalara yönlendirildi.

İki uçak, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine çarptı ve kuleler kısa süre içinde çöktü.

Üçüncü uçak, Washington D.C.’deki Pentagon’a çarparken, dördüncü uçak Pennsylvania’da düştü; yolcuların müdahalesi olası hedefin önüne geçilmesini sağladı.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

SÜREGELEN ETKİLERİ

Saldırılarla ilgili hâlâ cevaplanmamış pek çok soru bulunuyor. İkiz Kuleler’de hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer mağdurlar tarafından açılan davalar, gündemdeki önemini koruyor.

11 Eylül’ün ardından ABD, “terörle mücadele” adı altında başta Afganistan ve Irak olmak üzere dünya genelinde savaşlar başlattı. Bu savaşlar için yaklaşık 5 trilyon dolar harcandığı tahmin ediliyor.

Saldırılar sonrası ABD’de, güvenlik gerekçesiyle toplum ve bireylerin Anayasa tarafından korunan hak ve özgürlüklerinde sınırlamalara gidildi.

Dış politika ve askeri alanda yürütülen işgaller ve tehditler ise, “küresel düzeyde yeni bir ABD hegemonyası” tartışmalarını gündeme taşıdı.

Öte yandan, ABD’nin başlattığı bu savaşlar ve operasyonlar sonucunda en az 37 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.