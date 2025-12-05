BM'den su ve gıda israfıyla mücadelede iş birliği çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üst düzey Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, küresel gıda krizine karşı su ve gıda israfının önüne geçilmesi için iş birliklerine olan ihtiyaca dikkati çekti.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde İstanbul'da 'Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek' temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli gerçekleştirildi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MAHSUL KAYBINA ETKİ EDİYOR"

Panelde, farklı ülkelerden gelen tarım bakanları ve BM'nin çeşitli programlarının temsilcileri yer aldı.

Panele katılan BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Ofisi Özel Kalem Müdürü, Bölgesel Programlar Bölümü Direktör Vekili Erfan Ali, gıda ve su israfıyla mücadele konusunda değerlendirmede bulundu.

Gıdanın korunma sürecinin üretim aşamasında başladığına dikkati çeken Mukeshimana, iklim değişikliğinin mahsul kaybı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

"TAHIL VERİMLİLİĞİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALMA GÖRÜYORUZ"

Mukeshimana, insanlığın ekmek sepetini büyük çoğunlukla tahılların oluşturduğuna işaret ederek, "Öte yandan tahıllar çok su tüketen bitkiler. İklim değişikliyle nehirler kuruyor, yağış düzenleri bozuluyor. Bunun sonucundaysa tahıl verimliliğinde önemli ölçüde azalma görüyoruz." dedi.

"700 MİLYON İNSAN YATAĞA AÇ GİRİYOR"

Üretilen gıdanın israf olmaması gerektiğinin altını çizen Mukeshimana, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır atık bağlamında düşündüğümüzde, gelişmekte olan ülkelerde üretilen gıdanın yüzde 30'u israf ediliyor. Üretilen bu gıdanın israfı, aynı zamanda su kaybı, enerji kaybı, iş gücü kaybı ve yaşam kaybı anlamına geliyor. Zira biliyoruz ki, 700 milyona yakın insan yatağa aç giriyor."

Mukeshimana, yetersiz beslenmenin beraberinde birçok sağlık problemini getirdiğini ve özellikle gelişme çağındaki çocukların bu durumdan daha olumsuz etkilendiğini de kaydetti.

Gıda israfı ve su kaybının büyüyen bir insani kriz olduğunun altını çizen Mukeshimana, "Hiçbir ülke ya da kuruluş bu sorunu tek başına çözemez. Bu durum söz konusu olduğunda uluslararası iş birliklerine ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.

İKLİM FİNANSMANI KÜÇÜK ÜRETİCİLERE ULAŞMALI

Mukeshimana, IFAD'ın öncelikli olarak küçük ölçekli üreticileri desteklemeye çalıştığını, üretimin artması ve üreticilerin pazara erişimini kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Üreticilerin finansman desteğine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Mukeshimana, şunları kaydetti:

Gördüğümüz kadarıyla, mevcut iklim değişikliği koşullarında küçük ölçekli çiftçiler ihtiyaç duydukları finansmana ulaşamıyor. Bu nedenle, iklim adaptasyonu finansmanının bu çiftçilere ulaştırılmasını gerçekten istiyoruz.



Çünkü iklim değişikliği finansmanı kapsamında, küçük ölçekli çiftçilere yüzde 1'den daha az bir oran ulaşmaktadır. Oysa ki, küresel gıda arzının yüzde 30'unu bu çiftçiler üretiyor.

"ŞEHİRLERDE KÜRESEL OLARAK ÜRETİLEN GIDANIN NERDEYSE YÜZDE 70'İ TÜKETİLİYOR"

UN-Habitat İcra Direktörü Ofisi Özel Kalem Müdürü Erfan Ali de özellikle şehirlerdeki gıda israfının boyutuna dikkati çekerek, "Bugün dünya genelindeki şehirlerde küresel olarak üretilen gıdanın neredeyse yüzde 70'i tüketiliyor. Aynı zamanda, bu üretimin üçte biri israf ediliyor. Bu nedenle, birbirimizden öğrenmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu büyük sorunu çözebilecek girişimler oluşturmak büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE BAŞLATILAN 'SIFIR ATIK GİRİŞİMİ' GİBİ İNİSİYATİFLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Gıda israfının birçok başka israfı da getirdiğine işaret eden Ali, şöyle konuştu:

Bugün gıda israfından bahsettiğimizde, su israfı da özellikle kentsel alanlarda eş zamanlı olarak büyük ve önemli bir sorun teşkil ediyor.



Bu noktada global girişimler önemli. Türkiye'de başlatılan ve bugün çok sayıda ortağın katılımıyla küresel bir nitelik kazanan 'Sıfır Atık Girişimi' gibi inisiyatifler bu konuda büyük önem taşıyor.

"İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HERKESİN İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Ali, farklı düzeylerde birçok işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hükümetlerin farklı kademelerinde, ulusal, yerel hatta topluluk düzeyinde iş birlikleri olmalı. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da bu süreç içerisinde olmalı. Dolayısıyla, israf edilen gıda ve su ile ilgili sorunları çözmek için herkesin iş birliği yapmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Şehirlerdeki gıda israfının önüne geçmek için temel hizmetler, altyapı sistemleri gibi konularda entegre ve etkili politikalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ali, bunların etkili şekilde yapılabilmesi için veriye ihtiyaç duyulduğunu, bu bağlamda yeni teknolojilerden ve yapay zekadan yararlanılması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ COP31'İN BAŞARILI EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Ali, Şimdiye kadar oluşturulan işbirliklerinin Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine taşınması gerektiğine dikkati çekerek, "Öncelikle, Türkiye'yi COP31'in başarılı ev sahipliği teklifi için tebrik ediyorum. Türkiye geçmişte çok sayıda küresel etkinliğe ve son derece önemli girişimlere ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'deki Sıfır Atık Girişimi ve diğer inisiyatiflerin, COP31 için başarılı bir küresel etkinliğin temel taşlarını oluşturduğunu düşünüyorum." dedi.

"TÜRK ORTAKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

COP zirvelerinin deneyim ve tecrübe aktarımı için önemli platformlar olduğunu hatırlatan Ali, şöyle devam etti: