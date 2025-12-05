ABD, Kuzey Irak'ta dev konsolosluk açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da büyük değişimler yaşanırken bir haber de Irak'tan geldi.

Suriye'deki Kürtlerin yeni konumu tartışılırken Kuzey Irak'ta da bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri; Kuzey Irak, Erbil'de, 796 milyon dolarlık dev bir konsolosluk kompleksi açtı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ABD KONSOLOSLUĞU'

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Michael Rigas, Kürt liderlerle birlikte 'dünyanın en büyük Amerikan konsolosluğu' olarak planlanan, Erbil–Şaklava yolu üzerinde 206 bin metre karelik alana yapılmış binanın açılış törenine katıldı. Açılışın görüntüleri, Erbil merkezli Rudaw gazetesi tarafından paylaşıldı.

"Amerika'nın bu yeni konsolosluğa yatırımı, Birleşik Devletler'in bölgedeki çıkarlarını ilerletmek için güvenli bir platform sağlayacak." diyen Rigas, konuşmasında, yatırım için "Egemen, güçlü ve zengin bir Irak'ın, ABD ile kurduğu ortaklıkla, kendi halkı ve Amerika için güzel şeyler yapabileceğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Açılışın ABD'nin Kürt bölgesine diplomatik ve stratejik yaklaşımını vurguladığını yazan Associated Press, ABD'nin DEAŞ'a karşı Irak'ta konuşlandırdığı birliklerini hareket ettirdiğini hatırlattı.

BARZANİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kürt Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, konsolosluk hamlesini 'Kürt bölgesi ve Erbil'in önemini gösteren net bir mesaj' olarak tanımladı.

Söz konusu tesisin, ABD ve Kürt yönetimleri arasındaki derin ortaklığın altını çizdiğini ve ekonomi, diplomasi, güvenlik konularında birlikte çalışmak için bir merkez olacağını söyledi.