O ülkede erkek kıtlığı başladı! İlginç bir sistem kurdular...

- Letonya'da erkek nüfusunun azalması, sosyal bir dönüşüme ve "saatlik koca" kiralama hizmetine yol açtı.
- Bu hizmetle kadınlar, ev tamirat ve montaj işleri için ustalardan yardım alıyor.
- Erkek nüfusundaki düşüş, kadınların partner bulmasını zorlaştırırken yeni iş alanları da oluşturdu.
Letonya’da erkek nüfusunun yıllar içinde belirgin biçimde azalması, ülkede dikkat çekici bir sosyal dönüşüme yol açtı.
Kadınların eğitim ve yaşam süresi açısından daha avantajlı olduğu ülkede; erkekler yüksek alkol tüketimi, trafik ve iş kazaları ile intihar oranları nedeniyle daha genç yaşta hayatını kaybediyor.
The Sun'a göre; Bu durum, bekar ve genç kadınların partner bulmasını zorlaştırırken, yeni bir iş kolunun da doğmasına sebep oldu.
SAATLİK KOCA
Erkek nüfusundaki düşüş beraberinde ilginç bir sektörü getirdi: “Saatlik koca” hizmeti.
Bu hizmet kapsamında, kadınlar evdeki küçük tamirat ve montaj işlerini yapması için ustalara başvuruyor.
Sadece birkaç euro karşılığında:
Musluk tamiri
TV veya raf montajı
Mobilya kurulumu
Elektrik arızası
Ağır eşya taşıma gibi işlemler yapılıyor.