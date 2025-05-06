500 kiloluk Sovyet uzay aracı Dünya'ya düşüyor: Türkiye de risk altında

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Sovyetlere ait 'Kosmos 482' adlı uzay kapsülü, 1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılmıştı.

Ancak roketteki ateşleme arızası sebebiyle Dünya yörüngesinden bir türlü ayrılamamıştı.

TEK PARÇA HALİNDE DÜŞME OLASILIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kontrolsüz şekilde yarım asırdan uzun süre yörüngede sürüklenen 500 kilogram ağırlığındaki kapsülün, 10 Mayıs'ta atmosfere girmesi bekleniyor.

Bilim insanları, Güneş sistemindeki en tehlikeli ortamlardan Venüs atmosferine giriş için tasarlanan kapsülün, atmosfere girince parçalanmayıp tek parça halinde düşme olasılığı bulunduğunu savunuyor.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Kuzey 52 ve Güney 52. enlem arasına düşmesi beklenen uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyor ancak uzmanlar, riskin son derece düşük olduğuna vurgu yapıyor.

NASA'ya göre, yörüngede 10 santimetreden büyük 25 bin uzay çöpü var.

UZAY ÇÖPLERİ BÜYÜK BİR RİSK OLUŞTURUYOR

Atmosfere girip yanmadan önce uzay çöplerinin, 100 yıl boyunca yörüngede kalabileceğine dikkat çekiliyor.

Bu çöplerin uzay operasyonları için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.