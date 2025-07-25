6 ülke birleşti: Yeni vize geliyor...

Körfez ülkeleri arasındaki seyahatleri kolaylaştıracak yeni bir turist vizesi yakında uygulamaya girecek.

Avrupa ülkelerinin uyguladığı Schengen vizesine benzer bir uygulama üzerinde hazırlık yapılıyor.

"GCC Grand Tours Vizesi" olarak bilinen bu uygulama, aynı zamanda 'Birleşik Turist Vizesi' veya 'Birleşik GCC Vizesi' adlarıyla da anılıyor.

6 ÜLKEYE SEYAHAT

2023 yılında resmi onayını alan vize türü, Körfez İşbirliği Konseyi bünyesindeki altı ülkeye tek bir başvuru ile giriş yapılabilmesini sağlayacak.

Euronews'e göre; Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tek bir izinle ziyaret edebilmek anlamına gelecek.

Sistem henüz aktif değil ancak aktif hale geldiğinde özel bir portal üzerinden tamamen çevrimiçi bir süreç olacak.