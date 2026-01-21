AB’den ABD’ye net mesaj: Yol ayrımındayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği (AB), ABD ile ilişkilerde kritik bir eşikte olunduğu uyarısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, güvenlik gerekçesiyle gündeme getirilen ilave gümrük vergilerinin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Avrupa çözüm ve diyalogdan yana ancak gerekirse birlik içinde ve kararlılıkla hareket etmeye hazırdır.” dedi.

Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte Strazburg’da yapılan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda, ABD’nin Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi hazırlıklarını değerlendirdi.

"GRÖNLAND STRATEJİK BİR BÖLGE, ANCAK KARAR GRÖNLAND HALKININDIR"

Avrupa’nın güvenliği ve Arktik bölgesindeki gelişmelerin kritik önem taşıdığını vurgulayan von der Leyen, Grönland’ın yalnızca coğrafi bir alan değil, aynı zamanda kritik ham maddeler ve yeni deniz yolları açısından stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.

Grönland’ın özgür ve egemen bir halka sahip olduğunun altını çizen von der Leyen, “Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland halkı karar verir. Egemenlik ve toprak bütünlüğü tartışma konusu olamaz.” ifadelerini kullandı.

"GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ MÜTTEFİKLİĞİ ZEDELER"

ABD ile Arktik güvenliği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirten von der Leyen, bu iş birliğinin özellikle NATO çerçevesinde sürdüğünü hatırlattı. Ancak güvenlik gerekçesiyle gündeme gelen ek gümrük vergisi tehdidini sert sözlerle eleştirdi.

Von der Leyen, “Müttefikler arasında böyle bir sarmala girilmesi yalnızca rakipleri cesaretlendirir. Güvenlik gerekçesiyle ek gümrük vergileri kesinlikle yanlıştır.” dedi.

AB liderlerinin konuyu yarın Brüksel’de ele alacağını hatırlatan von der Leyen, “Bir yol ayrımındayız. Avrupa diyalog istiyor ama gerekirse aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye de tamamen hazır.” diye konuştu.

COSTA: "EK TARİFELER TRANSATLANTIK İLİŞKİLERLE BAĞDAŞMAZ"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da konuşmasında Avrupa’nın artan jeopolitik baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı, uluslararası düzenin aşınması ve ittifakların sorgulanmasının bu süreci ağırlaştırdığını belirtti.

Avrupa’nın bu krizlerden daha güçlü çıkacağını savunan Costa, bunun “ilkeler Avrupası”, “koruma Avrupası” ve “refah Avrupası” anlayışıyla mümkün olacağını ifade etti.

Costa, Danimarka Krallığı ve Grönland’la tam dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, “Danimarka ve Grönland’ın geleceğine yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir.” dedi.

"ULUSLARARASI HUKUK PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ"

NATO çerçevesinde Arktik’te ortak güvenlik çıkarlarının bulunduğunu kabul eden Costa, buna rağmen ek gümrük tarifelerinin transatlantik ilişkileri zedeleyeceğini söyledi. Costa, “Bu tür tarifeler AB-ABD anlaşmalarıyla bağdaşmaz.” uyarısında bulundu.

Avrupa’nın her türlü baskıya karşı kendisini, üye ülkelerini ve şirketlerini savunmaya hazır olduğunu belirten Costa, ABD ile ortak çıkar alanlarında yapıcı diyalogdan yana olduklarını da sözlerine ekledi.

Uluslararası hukukun ihlal edilmesine hiçbir koşulda sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Costa, “Güçlünün hukukunun, zayıfın haklarının önüne geçmesini kabul edemeyiz. Uluslararası hukuk Ukrayna’da da, Grönland’da da, Gazze’de de geçerlidir.” ifadelerini kullandı.