DSÖ: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hastanın tahliye edilmesi gerekiyor

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki zulüm devam ediyor.

İnsanı neredeyse hiçbir ihtiyacın karşılanamadığı bölgede, tıbbi yetersizlik sebebiyle yaralı ve hastalar tedavi olamadığı için de can kayıpları yaşanıyor.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformundan, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Gazze'deki 21 hastanın tıbbi tedavi için Ürdün'e tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, dayanışması ve sürekli desteği için Ürdün'e teşekkür etti.

"18 BİN 500'DEN FAZLA HASTANIN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor.



DSÖ, daha fazla ülkenin bu hastaları kabul etmesi çağrısında bulunuyor.

"BİR HASTANIN TAHLİYE EDİLMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Kudüs Bölge Mahkemesi'nin kararı sonrasında, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'den bir hastanın işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahat etmesine izin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ghebreyesus, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurguladı.